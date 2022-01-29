Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mattheus, filho de Bebeto, assina com o Mafra, clube do lateral Marcelo

Meio campista brasileiro estava sem clube após rescindir com o Sporting
...

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 16:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2022 às 16:25
Recém adquirido pelo lateral esquerdo do Real Madrid, Marcelo, o Clube Desportivo de Mafra faz a sua melhor campanha na história da Taça de Portugal e usou a janela de transferências de janeiro para se reforçar e seguir competitivo. O maior nome que chegou ao clube foi do meia Mattheus Oliveira, que acumula passagens por Sporting, Vitória Guimarães e Estoril Praia.+ Ex-Palmeiras, Arthur Cabral é anunciado como reforço de clube italiano
Mattheus, filho do campeão mundial Bebeto, havia rescindido seu contrato com o Sporting no meio de 2021 e, desde então, estava livre para assinar com qualquer clube. O meia conta que escolheu o Mafra pelo projeto apresentado pelo atual treinador e pela possibilidade de ficar em Portugal, onde sua família reside.
- Eu escolhi o Mafra pelo projeto do clube. Antes de assinar, tive um contato com o Mister, que me explicou suas ideias e fiquei interessado. O Mafra esse ano está fazendo história na taça, chegando à semifinal. Então o projeto desportivo foi algo que me interessou bastante. Poder ficar em Portugal, onde já tenho família, também pesou na minha decisão - contou Mattheus.
+ Vlahovic é anunciado pela Juventus e assina por quatro temporadas
Treinando por conta própria desde agosto, quando terminou seu contrato com os Leões, o atleta foca agora em retornar à sua melhor forma física para pode voltar a atuar profissionalmente.
- A minha expectativa a curto prazo é estar o quanto antes fisicamente pronto para atuar e voltar a jogar logo. Quero ajudar o clube o mais rápido possível. Já no médio e longo prazo é conseguir subir de divisão e colocar o Mafra na elite do futebol português - disse.
Crédito: MattheusjogouasúltimastemporadaspeloSporting(Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/05/2026
Imagem de destaque
'Podemos atingir alvos a 2.000 km': por dentro da base secreta da Ucrânia que lança drones que matam milhares de soldados da Rússia todos os meses
Uma criança chegou já morta e com sinais de violência sexual no PA de Alto Lage, em Cariacica
Bebê morre após se afogar em balde com água em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados