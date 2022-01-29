Mattheus, filho de Bebeto, assina com o Mafra, clube do lateral Marcelo

Recém adquirido pelo lateral esquerdo do Real Madrid, Marcelo, o Clube Desportivo de Mafra faz a sua melhor campanha na história da Taça de Portugal e usou a janela de transferências de janeiro para se reforçar e seguir competitivo. O maior nome que chegou ao clube foi do meia Mattheus Oliveira, que acumula passagens por Sporting, Vitória Guimarães e Estoril Praia.+ Ex-Palmeiras, Arthur Cabral é anunciado como reforço de clube italiano

Mattheus, filho do campeão mundial Bebeto, havia rescindido seu contrato com o Sporting no meio de 2021 e, desde então, estava livre para assinar com qualquer clube. O meia conta que escolheu o Mafra pelo projeto apresentado pelo atual treinador e pela possibilidade de ficar em Portugal, onde sua família reside.

- Eu escolhi o Mafra pelo projeto do clube. Antes de assinar, tive um contato com o Mister, que me explicou suas ideias e fiquei interessado. O Mafra esse ano está fazendo história na taça, chegando à semifinal. Então o projeto desportivo foi algo que me interessou bastante. Poder ficar em Portugal, onde já tenho família, também pesou na minha decisão - contou Mattheus.

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Treinando por conta própria desde agosto, quando terminou seu contrato com os Leões, o atleta foca agora em retornar à sua melhor forma física para pode voltar a atuar profissionalmente.

- A minha expectativa a curto prazo é estar o quanto antes fisicamente pronto para atuar e voltar a jogar logo. Quero ajudar o clube o mais rápido possível. Já no médio e longo prazo é conseguir subir de divisão e colocar o Mafra na elite do futebol português - disse.