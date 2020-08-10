Matthäus diz que Messi enfrentará seu sucessor como melhor do mundo

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As quartas de final da Liga dos Campeões da Europa reservam o duelo de Barcelona e Bayern de Munique, times que têm cinco conquistas do torneio cada um. E além do duelo entre os times, Messi e Lewandowski, dois dos principais jogadores da atualidade, também se enfrentam.

E para o ídolo alemão Lothar Matthäus, o camisa 10 do time blaugrana terá pela frente um jogo contra o atleta que o sucederá como melhor do mundo, no caso o centroavante da equipe da Baviera.

- Messi irá enfrentar o seu sucessor como melhor jogador do mundo: Robert Lewandowski. É o melhor jogador, não apenas o melhor atacante - disse Matthäus ao "As".

O ex-jogador também acha que o Bayern é o favorito para o confronto e aposta todas as suas fichas no campeão alemão.