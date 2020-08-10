Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Matthäus diz que Messi enfrentará seu sucessor como melhor do mundo

Alemão acredita que Lewandowski será o próximo melhor do mundo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2020 às 17:06

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 17:06

Crédito: JOSEP LAGO / AFP
As quartas de final da Liga dos Campeões da Europa reservam o duelo de Barcelona e Bayern de Munique, times que têm cinco conquistas do torneio cada um. E além do duelo entre os times, Messi e Lewandowski, dois dos principais jogadores da atualidade, também se enfrentam.
E para o ídolo alemão Lothar Matthäus, o camisa 10 do time blaugrana terá pela frente um jogo contra o atleta que o sucederá como melhor do mundo, no caso o centroavante da equipe da Baviera.
- Messi irá enfrentar o seu sucessor como melhor jogador do mundo: Robert Lewandowski. É o melhor jogador, não apenas o melhor atacante - disse Matthäus ao "As".
O ex-jogador também acha que o Bayern é o favorito para o confronto e aposta todas as suas fichas no campeão alemão.
- O Barça dos dias de hoje não é o mesmo de antigamente. Eles têm Messi, claro. Um jogador como ele consegue sempre fazer coisas geniais. Mas ter Messi não será suficiente para vencer este Bayern. O Barcelona não me mete medo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados