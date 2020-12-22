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Matthaus acredita que fim da Era Haaland no Dortmund está perto

Ex-jogador, ídolo e campeão do mundo alemão compara o jovem norueguês com Lewandowski e afirma que o camis 17 é insubstituível no Borussia Dortmund...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 09:12

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 09:12

Crédito: ANNEGRET HILSE / POOL / AFP
Em declarações ao portal da Bundesliga, Lothar Matthaus, ídolo e campeão do mundo alemão, afirmou que os dias de Haaland no Borussia Dortmund estão contados. O centroavante é especulado no Real Madrid e o ex-jogador rasgou elogios ao norueguês ao afirmar que o camisa 17 era uma máquina de gols.
> Veja a tabela da Bundesliga
- A positividade que irradia se reflete na equipe e penso que chegou o momento, Haaland não jogará mais pelo Dortmund e dará um passo à frente. Já está preparado. O Borussia deve estar agradecido de ter podido contar com ele, pois se encaixa perfeitamente na equipe. Aos seus 20 anos, é uma máquina, é um atacante que voa. É insubstituível. Haaland é considerado no Dortmund o que Lewandowski é no Bayern.Segundo a imprensa espanhola, o nome de Haaland está nos planos do Real Madrid, mas apenas para a janela de transferências do verão de 2022. As informações apontam que o clube alemão aceitaria reduzir as travas para a saída do norueguês neste período desde que firmou contrato com o atleta em dezembro de 2019.

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