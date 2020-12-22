Matthaus acredita que fim da Era Haaland no Dortmund está perto

Em declarações ao portal da Bundesliga, Lothar Matthaus, ídolo e campeão do mundo alemão, afirmou que os dias de Haaland no Borussia Dortmund estão contados. O centroavante é especulado no Real Madrid e o ex-jogador rasgou elogios ao norueguês ao afirmar que o camisa 17 era uma máquina de gols.

- A positividade que irradia se reflete na equipe e penso que chegou o momento, Haaland não jogará mais pelo Dortmund e dará um passo à frente. Já está preparado. O Borussia deve estar agradecido de ter podido contar com ele, pois se encaixa perfeitamente na equipe. Aos seus 20 anos, é uma máquina, é um atacante que voa. É insubstituível. Haaland é considerado no Dortmund o que Lewandowski é no Bayern.Segundo a imprensa espanhola, o nome de Haaland está nos planos do Real Madrid, mas apenas para a janela de transferências do verão de 2022. As informações apontam que o clube alemão aceitaria reduzir as travas para a saída do norueguês neste período desde que firmou contrato com o atleta em dezembro de 2019.