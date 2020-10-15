Matteo Guendouzi testa positivo para Covid-19 e adia estreia pelo Hertha

O Hertha Berlin divulgou que o meio-campista Matteo Guendouzi testou positivo para Covid-19 nesta quinta-feira. Dois testes foram realizados, um na terça e outro na quarta-feira, sendo que ambos detectaram a presença do novo coronavírus no francês. O jovem estava em compromisso com a seleção francesa sub-21.
Dessa forma, o volante terá que fazer uma quarentena de 10 dias e não poderá debutar na Bundesliga diante do Stuttgart neste sábado. O jogador também deve perder o confronto contra o RB Leipzig marcado para o próximo dia 24 de outubro. O atleta não teve contato com outros companheiros de equipe.
Guendouzi foi contratado por empréstimo nesta temporada, mas o francês pertence ao Arsenal. O jovem ficou marcado negativamente com o técnico Mikel Arteta após um duelo entre os Gunners e o Brighton na última campanha em que o meio-campista agrediu Maupay após seu time ser derrotado.