Matteo Guendouzi testa positivo para Covid-19 e adia estreia pelo Hertha

Crédito: Guendouzi terá que adiar sua estreia pelo Hertha Berlin (Divulgação/Twitter do Hertha Berlin

O Hertha Berlin divulgou que o meio-campista Matteo Guendouzi testou positivo para Covid-19 nesta quinta-feira. Dois testes foram realizados, um na terça e outro na quarta-feira, sendo que ambos detectaram a presença do novo coronavírus no francês. O jovem estava em compromisso com a seleção francesa sub-21.

Dessa forma, o volante terá que fazer uma quarentena de 10 dias e não poderá debutar na Bundesliga diante do Stuttgart neste sábado. O jogador também deve perder o confronto contra o RB Leipzig marcado para o próximo dia 24 de outubro. O atleta não teve contato com outros companheiros de equipe.