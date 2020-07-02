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Matteo Amoroso fala da rotina na quarentena e mostra empolgação com o retorno do futebol na Itália

Filho do ex-atacante Amoroso, foi promovido recentemente para a equipe sub-20 da Udinese, porém ainda não fez sua estreia oficial pela categoria por conta da pandemia...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 23:40

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 23:40

Crédito: Divulgação/Udinese
Apesar do retorno do futebol em muitos países pela Europa, muitos jogadores de base ainda se mantém em quarentena. Este é o caso do atacante Matteo Amoroso, destaque das categorias de base da Udinese e filho do ex-jogador Amoroso. O atleta falou sobre a rotina de treinos durante a quarentena.
- Três vezes na semana eu vou ao campo perto aqui de casa treinar com meu pai. E outros dois realizo treinamentos mais específicos que o clube passa, mas voltado para trabalhos de força - contou o atleta.
Matteo disputou o Campionato Primavera pela equipe sub-17 da Udinese. Em 2020, o atacante foi promovido para a categoria sub-20 do time italiano, mas por conta da paralisação diante da pandemia de coronavírus, ainda não teve a chance de disputar uma partida oficial. O atleta comentou sobre esta situação.
- Essa pausa é muito ruim. Acredito que os atletas da base precisam de estar treinando para poderem crescer e alcançar seus sonhos. Mas tenho certeza que tudo isso vai passar e pouco a pouco voltaremos a luta de todo dia. Estamos muito felizes que pouco a pouco aqui na Itália tudo está voltando ao normal. Agora é esperar a reapresentação para que a gente possa fazer uma grande temporada aqui na Udinese - disse.
Até o momento não há uma previsão de retorno para o elenco sub-20 da Udinese. Contudo, o futebol profissional do país já foi retomado com jogos da Série A Tim e Copa da Itália.

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