Matteo Amoroso fala da rotina na quarentena e mostra empolgação com o retorno do futebol na Itália

Crédito: Divulgação/Udinese

Apesar do retorno do futebol em muitos países pela Europa, muitos jogadores de base ainda se mantém em quarentena. Este é o caso do atacante Matteo Amoroso, destaque das categorias de base da Udinese e filho do ex-jogador Amoroso. O atleta falou sobre a rotina de treinos durante a quarentena.

- Três vezes na semana eu vou ao campo perto aqui de casa treinar com meu pai. E outros dois realizo treinamentos mais específicos que o clube passa, mas voltado para trabalhos de força - contou o atleta.

Matteo disputou o Campionato Primavera pela equipe sub-17 da Udinese. Em 2020, o atacante foi promovido para a categoria sub-20 do time italiano, mas por conta da paralisação diante da pandemia de coronavírus, ainda não teve a chance de disputar uma partida oficial. O atleta comentou sobre esta situação.

- Essa pausa é muito ruim. Acredito que os atletas da base precisam de estar treinando para poderem crescer e alcançar seus sonhos. Mas tenho certeza que tudo isso vai passar e pouco a pouco voltaremos a luta de todo dia. Estamos muito felizes que pouco a pouco aqui na Itália tudo está voltando ao normal. Agora é esperar a reapresentação para que a gente possa fazer uma grande temporada aqui na Udinese - disse.