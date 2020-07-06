Matic renova contrato com Manchester United até 2023

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O meio-campista Nemanja Matic, do Manchester United, renovou seu contrato com o clube inglês até 2023. Aos 31 anos, o volante poderia se tornar um jogador livre na próxima janela de transferências. O atleta tem sido muito elogiado recentemente por conta das boas atuações que vem fazendo ao lado de Pogba e Bruno Fernandes.

O atleta declarou estar muito feliz com a extensão de vínculo por mais três temporadas com os Red Devils.

- Estou muito feliz por continuar sendo parte deste grande clube. Como jogador, eu ainda tenho muito mais para dar e conquistar na minha carreira e estar no Manchester United é uma grande honra. É uma equipe empolgante de fazer parte, temos um bom equilíbrio de juventude com experiência e há uma grande amizade no grupo.

O técnico Solskjaer também ficou satisfeito com a renovação de contrato de um dos seus principais jogadores no elenco.

- Estou satisfeito por Matic ter assinado um novo contrato, sei que sua experiência, profissionalismo e liderança serão inestimáveis para esse jovem grupo talentoso. Nós temos grande força no meio de campo e os atributos de Matic são parte chave disso.