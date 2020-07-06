Matic renova contrato com Manchester United até 2023

O meio-campista Nemanja Matic, do Manchester United, renovou seu contrato com o clube inglês até 2023. Aos 31 anos, o volante poderia se tornar um jogador livre na próxima janela de transferências. O atleta tem sido muito elogiado recentemente por conta das boas atuações que vem fazendo ao lado de Pogba e Bruno Fernandes.
O atleta declarou estar muito feliz com a extensão de vínculo por mais três temporadas com os Red Devils.
- Estou muito feliz por continuar sendo parte deste grande clube. Como jogador, eu ainda tenho muito mais para dar e conquistar na minha carreira e estar no Manchester United é uma grande honra. É uma equipe empolgante de fazer parte, temos um bom equilíbrio de juventude com experiência e há uma grande amizade no grupo.
O técnico Solskjaer também ficou satisfeito com a renovação de contrato de um dos seus principais jogadores no elenco.
- Estou satisfeito por Matic ter assinado um novo contrato, sei que sua experiência, profissionalismo e liderança serão inestimáveis para esse jovem grupo talentoso. Nós temos grande força no meio de campo e os atributos de Matic são parte chave disso.
O sérvio foi especulado para se transferir rumo ao futebol italiano ou para a Major League Soccer, nos Estados Unidos. O objetivo de Matic na temporada é ajudar o Manchester United na classificação para a próxima Liga dos Campeões. Para isso, o time de Olds Trafford precisar tomar posição de seu ex-clube, o Chelsea, que ocupa o 4º lugar.