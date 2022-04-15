Matic anuncia que deixará o Manchester United ao final da temporada

Um dos jogadores mais antigos do atual elenco do Manchester United, o volante Nemanja Matic anunciou nesta sexta-feira que deixará o clube inglês ao final da temporada. Em publicação nas redes sociais, o sérvio de 33 anos disse que já tomou a decisão e que a diretoria dos Diabos Vermelhos está ciente.- Depois de muito pensar, decidi que esta temporada será a minha última com o Manchester United. Eu informei a diretoria, o técnico e os jogadores da minha decisão. Foi uma grande honra e um privilégio jogar por este grande clube. Um grande obrigado aos fãs pelo apoio inabalável - disse Matic, que completou: