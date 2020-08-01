Matic afirma que quer brigar por título Inglês na próxima temporada

Crédito: Glyn Kirk / AFP

O meio-campista Nemanja Matic, do Manchester United, afirmou que quer brigar pelo título do Campeonato Inglês na próxima temporada, em entrevista para a revista do clube “Inside United”. O sérvio também comentou que uma equipe não pode vencer a competição com muitas rodadas de antecedência, como ocorreu com o Liverpool nesta temporada.

- Eu gostaria de ganhar um título da Premier League com o Manchester United. Eu penso que o clube sempre precisa lutar pelo título. Não podemos permitir que qualquer clube vença a liga com sete ou 10 jogos antes do fim da temporada. Temos que brigar até o final.

O veterano de 32 anos também disse que ter uma equipe jovem não pode ser desculpa para não brigar por troféus.

- Nós temos uma equipe jovem, mas isso não pode ser uma desculpa. Esses jovens jogadores já carregam algumas temporadas nas costas. Na próxima temporada, temos que lutar por títulos. Não sei se vamos ganhar, mas vamos brigar até o fim.