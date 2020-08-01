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Matic afirma que quer brigar por título Inglês na próxima temporada

Meio-campista do Manchester Untied diz que uma equipe não deveria ganhar uma competição nacional com tanta antecedência como foi com o Liverpool neste ano...
LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 10:20

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 10:20

Crédito: Glyn Kirk / AFP
O meio-campista Nemanja Matic, do Manchester United, afirmou que quer brigar pelo título do Campeonato Inglês na próxima temporada, em entrevista para a revista do clube “Inside United”. O sérvio também comentou que uma equipe não pode vencer a competição com muitas rodadas de antecedência, como ocorreu com o Liverpool nesta temporada.
- Eu gostaria de ganhar um título da Premier League com o Manchester United. Eu penso que o clube sempre precisa lutar pelo título. Não podemos permitir que qualquer clube vença a liga com sete ou 10 jogos antes do fim da temporada. Temos que brigar até o final.
O veterano de 32 anos também disse que ter uma equipe jovem não pode ser desculpa para não brigar por troféus.
- Nós temos uma equipe jovem, mas isso não pode ser uma desculpa. Esses jovens jogadores já carregam algumas temporadas nas costas. Na próxima temporada, temos que lutar por títulos. Não sei se vamos ganhar, mas vamos brigar até o fim.
O volante chegou ao Old Trafford há três anos com um currículo vencedor no país, tendo vencido a Premier League em três oportunidades com o Chelsea, além de uma Copa da Inglaterra e uma Copa da Liga Inglesa. No entanto, desde que vestiu a camisa dos Red Devils, Matic não ganhou mais títulos.

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