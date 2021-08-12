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futebol

Mathias Villasanti é o novo reforço do Grêmio

Indicado por Felipão, volante assinou com o Tricolor até 2024...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 20:07

LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 20:07
Crédito: Mathias Villasanti é do Grêmio (Lucas Uebel / Grêmio
Na noite desta quinta-feira, o Grêmio confirmou a contratação do volante Matheus Villasanti, que estava no Cerro Porteño. O meio-campista estava no futebol paraguaio e chega para defender os núcleos do Tricolor até 2024. O tempo brasileiro desembolsou R $ 17,2 milhões pela negociação. A chegada do atleta serve para suprir a saída de Matheus Henrique, negociado na última quarta-feira com o Sassuolo-ITA. Reformulação Mathias Villasanti é mais uma peça adequada para o Felipão e faz parte do plano da diretoria de reformulação do elenco gremista para os próximos anos.

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