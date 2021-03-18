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futebol

Matheus Vieira, zagueiro destaque do Sub-20, se despede do São Paulo

O contrato do jogador se encerrou no último domingo e ambas as partes da negociação não conseguiram chegar a um acordo para a renovação do vínculo...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 17:13

LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2021 às 17:13
Crédito: Marcos Bezerra/Divulgação
Após a saída de Orlando Ribeiro, o São Paulo segue sem treinador para a temporada de 2021 do Sub-20 e, agora, terá mais uma baixa no plante, o zagueiro Matheus Vieira, de 19 anos, titular na última edição da Copinha e no clube desde 2017. Com o contrato do jogador encerrado no último domingo (14), ambas as partes não chegaram a um acordo para a renovação.O representante do jogador afirma, porém, que o atleta já está acertado com outro clube brasileiro.
- O contrato do Matheus com o São Paulo se encerrou no último domingo e não chegamos em um denominador em comum para a renovação. Já fechamos com um novo clube. Ele viaja entre hoje e amanhã, só falta o exame físico para a concretização. Na época da Copa São Paulo 2020 o Matheus teve boas atuações e tivemos sondagens de outros clubes para ele ganhar mais experiência, mas o São Paulo pediu que ele ficasse. O Matheus também não se opôs e mantivemos assim. Somos gratos à instituição, mas agora ele parte para uma nova etapa e um projeto diferente - disse Ricardo Manta, representante do jogador.
Em suas redes sociais, o jovem atleta se despediu da equipe, mostrando gratidão ao tempo em que esteve no Tricolor. Nascido e criado em Santos, na Baixada Santista, Matheus Vieira estava no São Paulo desde 2017, e chegou por indicação do então técnico do sub-20 Orlando Ribeiro. Depois de passar por um período de avaliação, o zagueiro assinou o contrato que se estendeu até o último domingo (14).
Atuando pelo sub-20, Matheus Vieira era titular na zaga, sendo um dos destaques da equipe. Com um bom passe e boa saída de jogo, o atleta chegou a treinar com o elenco profissional do São Paulo em outubro de 2020 quando o treinador da equipe profissional era Fernando Diniz.

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