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futebol

Matheus Vargas sobre concorrência com Lucas Lima: 'Não me sinto pressionado'

Meias irão duelar pela preferência do técnico Pablo Vojvoda na sequência do Brasileirão...

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 19:34

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2021 às 19:34
Crédito: Lucas Lima chegou ao Leão (Karim Georges/FEC
De maneira surpreendente, o Fortaleza acertou a chegada de Lucas Lima, que estava sem espaço no Palmeiras e desembarcou no Leão para recuperar o seu bom momento.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Dentro do elenco, Matheus Vargas, responsável pela criação do time, garante que não se sente pressionado pela chegada do novo companheiro.
‘Não (me sinto) pressionado. Mas a gente vê que o Fortaleza só quer crescer. Ele (Lucas Lima) tem qualidade, vai qualificar o meio-campo. Os treinos ficam melhores. Isso cabe ao Vojvoda quem vai sair jogando’, afirmou.
Escalação
Vale citar, que desde a chegada de Lucas Lima, o meio-campista saiu do banco de reservas nas duas oportunidades. Enquanto isso, Matheus Vargas iniciou um duelo como titular e o outro saiu do banco de suplentes.

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