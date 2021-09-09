Matheus Vargas sobre concorrência com Lucas Lima: 'Não me sinto pressionado'

Crédito: Lucas Lima chegou ao Leão (Karim Georges/FEC

De maneira surpreendente, o Fortaleza acertou a chegada de Lucas Lima, que estava sem espaço no Palmeiras e desembarcou no Leão para recuperar o seu bom momento.

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Dentro do elenco, Matheus Vargas, responsável pela criação do time, garante que não se sente pressionado pela chegada do novo companheiro.

‘Não (me sinto) pressionado. Mas a gente vê que o Fortaleza só quer crescer. Ele (Lucas Lima) tem qualidade, vai qualificar o meio-campo. Os treinos ficam melhores. Isso cabe ao Vojvoda quem vai sair jogando’, afirmou.

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