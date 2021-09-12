Matheus Vargas destaca trabalho de Vojvoda e capacidade do elenco do Fortaleza: 'Mentalidade forte e união'

Crédito: Vargas elogiou Voyvoda: 'Nos cobra muito para estarmos sempre no nosso máximo' (Leonardo Moreira/Fortaleza

Uma das grandes surpresas na tabela do Brasileirão, o Fortaleza ousou com a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda e segue em busca do sonho de se garantir no G4. Disputar a Libertadores seria um salto importante para um clube que sofreu durante oito anos na Série C. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o meio-campista Matheus Vargas analisou a atual situação do Tricolor de Aço na temporada e destacou o trabalho do comandante argentino.- Fizemos um grande primeiro turno (no Campeonato Brasileiro), mas temos muito para melhorar. Sabemos da capacidade da equipe, tenho certeza que o destaque até agora foi a mentalidade forte e a união - disse o jogador, de 25 anos, que emendou revelando como é a relação do treinador argentino com o grupo:

- A relação é bem tranquila (com Vojvoda), mas também ele nos cobra muito para estarmos sempre no nosso máximo, tanto na parte técnica, como na mental. Por isso temos um time convencido que pode mais - explicou.

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Apesar da surpreendente campanha, o Fortaleza não venceu nos últimos quatro jogos e sofreu uma derrota por quatro gols diante do Bahia, no último final de semana. Para evitar a queda de rendimento e se manter no G4, a equipe entra em campo neste domingo, contra o líder Atlético-MG, às 16h, no Castelão, no início do returno.

Além do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza trabalha em outra frente e está na disputa das quartas de finais da Copa do Brasil. No jogo de ida, a equipe arrancou um empate por 2 a 2 contra o São Paulo, no Morumbi, e irá decidir em casa. O duelo de volta está marcado para quarta, dia 15, às 21h30, no Castelão. Caso conquiste a vaga, o time cearense garantirá uma premiação de R$ 7,3 milhões.

- Seguindo trabalhando muito. Começa no próximo domingo (neste final de semana) o returno e não podemos mudar nossa postura, temos que seguir trabalhando que as coisas vão continuar acontecendo da melhor maneira - explicou atleta, que acrescentou sobre a Copa do Brasil:

- Todos sabemos da importância da Copa do Brasil, o que traz ao clube e aos jogadores. Mas temos que seguir focado na evolução para chegarmos bem no jogo de volta contra o São Paulo dia 15 - afirmou.

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Por fim, o atleta frisou como é a disputa por uma vaga no meio de campo do Tricolor e ressaltou a forte campanha da equipe sob seus domínios. Como mandante, os cearenses têm a segunda melhor campanha com 21 pontos e seis vitórias, atrás apenas do Palmeiras. Contudo, fora de casa, o time tem apenas a décima melhor campanha e já foi derrotado quatro vezes.

- A disputa está bem acirrada, temos muitos jogadores qualificado, então cabe ao Vojvoda escalar a melhor equipe em cada jogo - frisou o jogador, que completou:

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