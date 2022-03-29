Matheus Santos exalta campanha do Ypiranga e projeta segundo jogo na decisão do Gauchão

O Ypiranga segue se preparando para o segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho. A equipe, que acabou sendo derrotada pelo Grêmio por 1 a 0, no último fim de semana, em Erechim, precisa de um resultado positivo com dois tentos de vantagem, em Porto Alegre, para conquistar o título. Qualquer vitória por distância mínima leva a finalíssima para as penalidades máximas.>Baixe e acompanhe os resultados pelo aplicativo do LANCE!Fora do primeiro jogo da decisão por conta de suspensão, o atacante Matheus Santos será novamente opção para o Periquito no embate final e ele garante que, apesar do revés inicial, a disputa está plenamente aberta.

- Estamos fazendo história. Conquistamos algo inédito com o Ypiranga, que foi chegar na final do estadual, e um possível título seria muito mais importante. Sabemos da dificuldade, mas independentemente de estarmos atrás do placar, vamos buscar reverter - exaltou.

O jogador, que atuou em 12 jogos e marcou um gol neste ano, ainda aproveitou para ressaltar a dedicação do elenco:

- Nesta temporada está acontecendo o que esperávamos. É a colheita de uma plantação com muito suor, trabalho e dor, tanto individualmente como em conjunto. E para fecharmos o primeiro campeonato do ano com chave de ouro, merecemos e vamos em busca deste título.

O jogo de volta da final acontece no próximo sábado (2), às 16h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.