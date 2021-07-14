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futebol

Matheus Salustiano projeta estreia com a camisa do Goiás diante do CSA

Zagueiro foi contratado pelo Esmeraldino junto a Ferroviária, de Araraquara, e fará a sua primeira partida nesta quarta-feira, no Rei Pelé, pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 18:37

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 18:37
Crédito: Salustiano fará a sua primeira partida com a camisa do Goiás contra o CSA, no Estádio Rei Pelé (Divulgação/Goiás
Pela Série B, o Goiás enfrenta o CSA, nesta quarta, às 19h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e terá mudanças em relação à última equipe que enfrentou o Náutico na sexta-feira. Matheus Salustiano será titular, já que David Duarte está suspenso após levar o terceiro amarelo. O defensor, que tem boa impulsão nas jogadas aéreas, garantiu estar bem fisicamente e falou sobre a oportunidade que recebeu do técnico Pintado.
+ Confira e simule a tabela da série B do Campeonato Brasileiro- Me sinto muito bem preparado vinha trabalhando forte e respeitando meus companheiros que estão jogando, não a toa somos uma das melhores defesas da competição. Quero aproveitar o máximo essa chance, vou dar o meu melhor e quero ajudar a equipe sair com resultado positivo. O frio na barriga e aquela ansiedade existe, sempre é bom sentir isso, sempre parece a primeira vez - afirmou.
Questionado sobre qual será o comportamento da equipe diante de um adversário que teve uma boa vitória contra o Brusque na última rodada, Matheus não se esquivou.
- Nós devemos continuar fazendo o que vem sendo feito, time muito perigoso e vem de resultados positivos . Vamos respeitar o CSA, mas a gente vai buscar a vitória, ninguém entra pra perder - ponderou.
Para finalizar, Matheus garantiu que não tem pressa sobre assumir a titularidade. Ele reafirmou que se sente preparado e dará o seu melhor, pensando primeiro na equipe.
- Um passo de cada vez. Primeiro lugar a equipe, então vamos procurar fazer um bom jogo. Me sinto preparado fisicamente , tecnicamente , mentalmente - concluiu.

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