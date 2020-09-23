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futebol

Matheus Reis volta a entrar na mira do Porto, afirma jornais portugueses

Edições do 'A Bola', Record', e 'O Jogo' repercutem fala do presidente do Rio Ave confirmando sondagens do Dragão. Olympiacos também monitora situação do lateral...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 13:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 13:41
Crédito: Divulgação
O nome do lateral Matheus Reis segue em alta no mercado europeu, principalmente em Portugal. Nesta quarta-feira as principais publicações do país, como 'A Bola', Record' e 'O Jogo', voltaram a colocar o brasileiro na mira do Porto, que deve negociar em breve o compatriota Alex Telles (o Manchester United é o provável destino).Matheus Reis tem mais um ano de contrato com o Rio Ave. Na última temporada, o brasileiro foi um dos principais destaques da campanha que garantiu ao clube vaga na atual edição da Liga Europa (jogam com o Besiktas nesta quinta-feira, na Turquia). Por conta disso, a imprensa portuguesa já vem repercutindo possíveis destinos para o lateral, principalmente o Porto.
O presidente do Rio Ave, Antonio Silva Campos, confirmou que o clube vem recebendo muitas sondagens pelo jogador brasileiro, inclusive do Porto.
- Não escondo que exitem negociações. Há vários interessados. O Matheus Reis tem muita qualidade, teve uma evolução muito grande e está preparado para jogar em um grande clube. O Porto chegou a fazer alguns contatos indiretamente. Mas ainda não veio uma oferta para considerarmos a venda - afirmou o mandatário, que está com o elenco na Turquia.
Além do Porto, o Olympiacos, da Grécia, é outro clube que estaria interessado em contar com Matheus Reis. Na temporada passada, o jogador atuou em 37 partidas, anotou um gol e deu seis assistências.

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