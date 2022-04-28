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Matheus Pimenta, do São Carlense, ganha destaque no Paulista Sub-17

Atacante começiu a jogar futebol com três anos de idade fez 11 gols em 20 jogos no último Paulistão sub-15...
LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2022 às 18:08

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 18:08

O São Carlense busca a classificação no Grupo 4 do Campeonato Paulista sub-17. Para isso, o clube do interior paulista aposta no atacante Matheus Pimenta. contratado nesta temporada após marcar 11 gols em 20 jogos no Paulista sub-15 pela Inter de Bebedouro. GALERIA> Saiba quais são os 15 maiores públicos do Brasileirão 2022
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- Comecei a jogar bola com 3 anos na escolinha de futebol do Botafogo em Ribeirão Preto. Meus ídolos são Dener, Messi e Neymar, pois admiro muitos eles, admiro o jeito que eles jogam bola, e admiro a história de vidas deles. O Dener conheci através do meu pai, e faço aniversário no mesmo dia que o Neymar - afirmou o jovem atacante.
Matheus falou um pouco também sobre a sua vivência no futebol e a alegria da sua família ao vê-lo em campo. - O futebol foi importante para me tornar uma pessoa melhor, para aprender que devemos sonhar e correr atrás de tudo que a gente quiser, fazer muitos amigos e dar alegria para meus pais porque toda vez que eu entro em campo vejo o brilho no olhar deles – finalizou.
Matheus Pimenta e o Grêmio São-Carlense voltam a campo no próximo sábado, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista Sub-17. Em seus domínios, no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, o Tricolor de São Carlos encara o Taquaritinga e precisa vencer para encostar nos líderes do grupo 4, Novorizontino e Ferroviária.
Crédito: MatheusPimentaestásendodestaquenabasedoSãoCarlense(Foto:Divulgação/SãoCarlense

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