Matheus Peixoto chega como reforço ofensivo do Ceará

Depois de recentemente ter anunciado a contratação de Dentinho, nesta domingo (13) o Ceará oficializou a chegada de outro atacante com acordo válido até o fim de 2022: Matheus Peixoto. Algo que, neste momento, deixa o elenco dirigido por Tiago Nunes com, pelo menos, nove alternativas para a linha mais avançada do Vozão>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramA contratação do avante de 26 anos de idade ocorre, em muito, graças a interrupção do futebol na Ucrânia, país onde ele vivia excelente fase com a camisa do Metal Kharviv com 15 tentos feitos em 19 partidas disputadas em sua primeira temporada na equipe.