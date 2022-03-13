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futebol

Matheus Peixoto chega como reforço ofensivo do Ceará

Centroavante que estava atuando no futebol ucraniano assinou até o fim do ano com o Vozão...
LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2022 às 13:53

Publicado em 13 de Março de 2022 às 13:53

Depois de recentemente ter anunciado a contratação de Dentinho, nesta domingo (13) o Ceará oficializou a chegada de outro atacante com acordo válido até o fim de 2022: Matheus Peixoto. Algo que, neste momento, deixa o elenco dirigido por Tiago Nunes com, pelo menos, nove alternativas para a linha mais avançada do Vozão>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramA contratação do avante de 26 anos de idade ocorre, em muito, graças a interrupção do futebol na Ucrânia, país onde ele vivia excelente fase com a camisa do Metal Kharviv com 15 tentos feitos em 19 partidas disputadas em sua primeira temporada na equipe.
Antes disso, Matheus Peixoto deixou o futebol brasileiro tendo feito também apresentações destacadas com a camisa do Juventude, equipe que defendeu na temporada 2020, onde acumulou 12 gols e uma assistência nos 27 duelos disputados.
Eliminado do Campeonato Cearense e com a pausa na Copa do Nordeste nesse fim de semana, o Vozão voltará a campo somente na próxima terça-feira, jogando pela terceira fase da Copa do Brasil, em compromisso diante da Tuna Luso.
Crédito: Divulgação/Ceará

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