Matheus Pato projeta confronto que pode levar sua equipe à elite da Coreia do Sul

O Daejeon Citizen, clube do atacante Matheus Pato, decidirá nos próximos dias 8 e 12 de dezembro se subirá ou não para a K-League, a principal liga da Coreia do Sul. Terceiro colocado na K-League Challenge, o time do brasileiro enfrentará em jogos de ida e volta o Gangwon, que no próximo domingo encerrará sua participação na divisão de elite do país. Matheus demonstra bastante otimismo quanto às chances de seu time.

- Certamente teremos pela frente um rival de qualidade, pois é proveniente da K-League. No entanto, realizamos uma grande temporada e tivemos as últimas semanas para treinar com tranquilidade visando estes dois confrontos. Creio que nossas possibilidades são muito boas - afirmou.

Com três gols e duas assistências, Matheus está no top 5 dos jogadores que mais participaram de gols de sua equipe na competição. Em sua segunda temporada no país asiático, o atleta nascido no Acre há 26 anos tem a expectativa de em 2022 ajudar o Daejeon a se consolidar como um clube de primeira divisão.

- Caso consigamos levar o Daejeon à K-League, nosso principal intuito na próxima temporada será mantê-lo na liga e mostrar que o acesso não foi por acaso. O futebol sul-coreano vem crescendo ano após ano e a competitividade é grande, mas creio que seremos capazes - finalizou.