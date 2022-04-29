Matheus Pato mantém a forma antes de se apresentar ao novo clube, no futebol da Indonésia

Prestes a viajar para a Indonésia onde atuará pelo restante da temporada, o atacante Matheus Pato segue se preparando fisicamente para a nova empreitada profissional. O jogador revelado pelo Fluminense destaca o período que vem utilizando para treinar.

- O nosso "material de trabalho" é o corpo, portanto temos que nos manter sempre em forma. Chegarei na Indonésia praticamente pronto para atuar, necessitando apenas me entrosar com o restante do elenco, o que ocorrerá naturalmente na pré-temporada - disse.

Matheus atuou 26 vezes pelo Daejeon Citizen da Coreia do Sul na temporada passada, marcando três vezes, dando duas assistências e sendo um dos destaques da equipe. O time bateu na trave em sua tentativa de ascender a K League, a primeira divisão do país. Matheus admite que vai para o futebol da Indonésia com a expectativa de levantar troféus.

- Independente do país e da competição, ser campeão é sempre fundamental. Quando conquistamos títulos, qualificamos nossos currículos e carimbamos a campanha que realizamos - definiu.