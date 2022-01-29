Matheus Pato acerta com o Jiangxi Beidman, da China

Vindo de uma boa temporada no Daejeon Citizen da Coreia do Sul, o atacante Matheus Pato está a uma assinatura de ser oficializado como novo jogador do Jiangxi Beidman, da China. Segundo o seu empresário, Rodrigo Melo, a negociação está definida. Para ser concretizada, é necessário apenas aguardar as festas do Ano Novo Chinês se encerrarem. Rodrigo conta os detalhes do negócio.- Está tudo acertado. Nós já entramos em acordo com os representantes do clube. O contrato será de dois anos e o atleta está muito satisfeito por jogar em um país que a cada ano atrai mais as atenções para o seu futebol - declarou.