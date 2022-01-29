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futebol

Matheus Pato acerta com o Jiangxi Beidman, da China

Após passagem pela Coreia do Sul, atleta brasileiro irá atuar na China...

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 14:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2022 às 14:51
Vindo de uma boa temporada no Daejeon Citizen da Coreia do Sul, o atacante Matheus Pato está a uma assinatura de ser oficializado como novo jogador do Jiangxi Beidman, da China. Segundo o seu empresário, Rodrigo Melo, a negociação está definida. Para ser concretizada, é necessário apenas aguardar as festas do Ano Novo Chinês se encerrarem. Rodrigo conta os detalhes do negócio.- Está tudo acertado. Nós já entramos em acordo com os representantes do clube. O contrato será de dois anos e o atleta está muito satisfeito por jogar em um país que a cada ano atrai mais as atenções para o seu futebol - declarou.
Depois de passar por Portugal, Eslováquia e Coreia, Matheus chega à China amadurecido. Animado por atuar no país asiático cujo futebol mais cresceu nos últimos tempos, o ex-jogador do Fluminense fala sobre a sua alegria em dar mais um passo importante na carreira.
- Tive boas passagens em todos os centros em que atuei. Minha expectativa é muito grande em ter um ótimo desempenho também na China. Quero ajudar o Jiangxi a realizar uma grande campanha e obter o acesso para a Super Liga Chinesa - finalizou.
Crédito: MatheusPatoacertoucontrataçãocomclubedaChina(Divulgação

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