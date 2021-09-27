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futebol

Matheus Nunes escolhe servir Portugal ao invés do Brasil: 'Serei mais feliz aqui'

Meia do Sporting havia sido convocado por Tite para vestir a camisa da Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, mas optou por não se apresentar...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 10:37

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 10:37
Crédito: Divulgação
Matheus Nunes, que havia sido convocado por Tite para defender a Seleção Brasileira durante as Eliminatórias da Copa do Mundo, optou por vestir a camisa de Portugal. O meia do Sporting aguarda por uma chance com a equipe de Fernando Santos para os jogos do próximo mês de outubro.- Conversei com os dois treinadores e após pensar muito com a minha família, decidi vestir a camisa da seleção portuguesa. Serei mais feliz aqui. Foi a decisão mais difícil que tomei em minha carreira. Cheguei em Portugal aos 13 anos e me sinto português.
> Veja a tabela das Eliminatórias
O jovem afirmou que sentiu orgulho ao ser chamado para a Seleção Brasileira para a disputa dos jogos diante de Chile, Argentina e Peru. No entanto, Matheus Nunes preferiu não se apresentar ao chamado de Tite, pois perderia a chance de vestir a camisa de Portugal.
Em outubro, Portugal irá realizar um amistoso contra o Qatar, país sede da próxima Copa do Mundo, além de disputar jogos contra Luxemburgo e Irlanda visando garantir uma vaga no próximo Mundial.

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