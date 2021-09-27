Matheus Nunes escolhe servir Portugal ao invés do Brasil: 'Serei mais feliz aqui'

Matheus Nunes, que havia sido convocado por Tite para defender a Seleção Brasileira durante as Eliminatórias da Copa do Mundo, optou por vestir a camisa de Portugal. O meia do Sporting aguarda por uma chance com a equipe de Fernando Santos para os jogos do próximo mês de outubro.- Conversei com os dois treinadores e após pensar muito com a minha família, decidi vestir a camisa da seleção portuguesa. Serei mais feliz aqui. Foi a decisão mais difícil que tomei em minha carreira. Cheguei em Portugal aos 13 anos e me sinto português.