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futebol

Matheus Nunes é eleito homem do jogo e celebra vitória sobre o Benfica

Brasileiro marcou o gol decisivo nos acréscimos do dérbi de Lisboa, mantendo a sua equipe na liderança do Português
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LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 20:03

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 20:03

Crédito: Divulgação
O Sporting deu um passo importante na briga pelo título do Campeonato Português e bateu o Benfica por 1 a 0 na última segunda-feira, 01. Jogando nos seus domínios, o clube contou com um gol fundamental do jovem Matheus Nunes, que balançou as redes nos minutos finais.
Veja a tabela do PortuguêsCom a vitória, o time abriu nove pontos de vantagem para o Benfica, o Porto está na vice-liderança com quatro pontos a menos. Matheus, além do gol, foi eleito como o melhor jogador em campo pela Liga Portugal, com o gol e também cinco recuperações.
Após a partida, o atleta deixou um recado à torcida nas redes sociais do Sporting valorizando o resultado e demonstrando foco para a sequência.
- Sportinguistas, estou muito feliz pela nossa vitória e agora continuar a trabalhar para conseguirmos resultados melhores ainda - disse o atleta
Os Leões voltam aos gramados na próxima sexta-feira, em duelo contra o Marítimo, às 16h (de Brasília)

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