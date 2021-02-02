Matheus Nunes é eleito homem do jogo e celebra vitória sobre o Benfica

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O Sporting deu um passo importante na briga pelo título do Campeonato Português e bateu o Benfica por 1 a 0 na última segunda-feira, 01. Jogando nos seus domínios, o clube contou com um gol fundamental do jovem Matheus Nunes, que balançou as redes nos minutos finais.

Veja a tabela do PortuguêsCom a vitória, o time abriu nove pontos de vantagem para o Benfica, o Porto está na vice-liderança com quatro pontos a menos. Matheus, além do gol, foi eleito como o melhor jogador em campo pela Liga Portugal, com o gol e também cinco recuperações.

Após a partida, o atleta deixou um recado à torcida nas redes sociais do Sporting valorizando o resultado e demonstrando foco para a sequência.

- Sportinguistas, estou muito feliz pela nossa vitória e agora continuar a trabalhar para conseguirmos resultados melhores ainda - disse o atleta