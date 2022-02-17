Matheus Nascimento marca, Chay retorna e Botafogo vence o Resende

Matheus Nascimento e Erison marcaram os gols da vitória do Botafogo Crédito: Vitor Silva/Botafogo

A sequência de vitórias do Botafogo aumentou. O Alvinegro derrotou o Resende por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (17) em partida válida pela 7ª rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos. Matheus Nascimento e Erison fizeram os gols. O duelo também ficou marcado pelo retorno de Chay aos gramados.

Com o resultado, o Botafogo chegou a 16 pontos e ocupa a 3ª colocação do Carioca - o Flamengo tem a mesma quantidade, mas fica atrás pelo saldo de gols. O Resende é o 11º, com cinco. O Botafogo volta aos gramados apenas na próxima quarta-feira (23) para enfrentar o Flamengo, às 20h, no Estádio Nilton Santos. Antes, na segunda-feira (21), o Resende mede forças com o Boavista às 15h30.

O JOGO

Pouquíssimas emoções marcaram o primeiro tempo. Com exceção de um ímpeto inicial do Botafogo, que criou duas chances promissoras logo com dez minutos de bola rolando, a primeira etapa foi sem graça e de poucos melhores momentos. Sonolento, nenhuma das equipes produziu e o placar ficou inalterado.

O ritmo lento do primeiro tempo ficou no vestiário. O Botafogo fez dois gols no espaço de dois minutos. O primeiro veio em um lance de oportunismo de Matheus Nascimento: após cruzamento rasteiro de Luiz Fernando, o goleiro Jefferson Luís espalmou para frente e o camisa 90 estava atento para completar o rebote para o fundo das redes.

Saída de bola do Resende, roubada de bola do Botafogo e pênalti cometido. Após a retomada da posse, Matheus Nascimento encontrou Luiz Fernando, que foi derrubado dentro da área. Na cobrança, Erison marcou.

Apesar dos gols relâmpago do Botafogo, o Resende não se entregou. Uma substituição de Sandro Sargentim teve efeito imediato: o treinador colocou Jeffinho aos 22 minutos do segundo tempo e ele marcou dois minutos depois. Em contra-ataque, ele puxou desde o meio-campo, driblou e acertou a rede.

VOLTA DE CHAY

Lúcio Flávio promoveu a entrada de Chay na metade do segundo tempo. A torcida fez a festa com o retorno do camisa 14, que fez o primeiro jogo na temporada 2022. O meio-campista chegou a dar um chapéu no adversário.