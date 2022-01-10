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futebol

Matheus Leoni quer passar dos cinquenta jogos com a camisa do Kisvarda

Meia brasileiro é um dos destaques do Kisvarda
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LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 13:33

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 13:33

Titular no Kisvarda, da Hungria, o lateral-esquerdo Matheus Leoni destacou o desejo de passar dos cinquenta jogos com a camisa do clube húngaro. Segundo o jogador, essa marca será muito importante em sua carreira.- Não quero apenas passar dos cinquenta jogos com a camisa do Kisvarda, mas chegar aos cem, duzentos. Vou trabalhar muito para que isso seja possível. Quero bater essa marca dos cinquenta jogos nesta temporada.
Matheus ainda falou sobre o bom momento que vive na carreira.
- Estou passando por um dos melhores momentos da minha carreira. Só tenho a agradecer à minha família, ao clube e ao torcedor por todo apoio demonstrado desde a minha chegada.
Crédito: MatheusLeonibuscafeitonaHungria(Divulgação/Kisvarda

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