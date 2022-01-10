Matheus Leoni quer passar dos cinquenta jogos com a camisa do Kisvarda

Titular no Kisvarda, da Hungria, o lateral-esquerdo Matheus Leoni destacou o desejo de passar dos cinquenta jogos com a camisa do clube húngaro. Segundo o jogador, essa marca será muito importante em sua carreira.- Não quero apenas passar dos cinquenta jogos com a camisa do Kisvarda, mas chegar aos cem, duzentos. Vou trabalhar muito para que isso seja possível. Quero bater essa marca dos cinquenta jogos nesta temporada.