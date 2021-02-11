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futebol

Matheus Leoni fala sobre sua invencibilidade na Bulgária e adaptação na Hungria

O jogador estava na Bulgária, onde teve uma invencibilidade de dezessete jogos e está em seu quarto clube no futebol europeu...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 16:16

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 16:16

Crédito: Divulgação / Kisvarda
O lateral esquerdo Matheus Leoni conseguiu uma marca expressiva nestatemporada atuando pelo Arda Khardzhali, da Bulgária. O jogador alcançouuma marca de 17 jogos seguidos sem perder e nas duas temporadas pelaequipe, nos 28 jogos que atuou, teve apenas quatro derrotas.
Veja a tabela do InglêsConseguir esses números foi muito especial, pois você alcançar umamarca dessa hoje em dia é muito difícil, ainda mais em um campeonatocompetitivo e muito nivelado como o Campeonato Búlgaro - disse o jogador.
Após ter um bom desempenho na equipe, o jogador se transferiu para oKisvarda, da Hungria, que está brigando por uma vaga na Liga Europa. Emseus três primeiros jogos, o time não perdeu e Leoni alcançou a marca devinte jogos seguidos sem perder.
- No início sempre existem coisas diferentes de um país para outro, mascreio que a adaptação está sendo boa, o clube fornece uma estruturamuito boa para que a gente possa fazer nosso trabalho da melhor maneira,os meus companheiros também receberam muito bem e além disso tudo, temmais três brasileiros no elenco, o que facilita um pouco mais aadaptação - falou.
Antes de jogar pelo Arda Khardzhali, o lateral jogou pelo Beroe, domesmo país e pelo Xamax, da Suíça. Na Europa, o atleta além de atuar nasua posição de origem, se mostrou polivalente, pois atuou de zagueiro emeio-campo, sempre como titular.
- Jogar na Europa me ajudou a evoluir nessas funções. No meu antigo clubejoguei como zagueiro em alguns jogos, lateral esquerdo e também na linhada frente pela esquerda. Creio que essa facilidade de fazer váriasfunções tem me ajudado e com certeza ajuda a dar mais opção para otreinador trabalhar com diferentes formações - concluiu Matheus Leoni.

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