Matheus Leoni fala sobre sua invencibilidade na Bulgária e adaptação na Hungria

Crédito: Divulgação / Kisvarda

O lateral esquerdo Matheus Leoni conseguiu uma marca expressiva nestatemporada atuando pelo Arda Khardzhali, da Bulgária. O jogador alcançouuma marca de 17 jogos seguidos sem perder e nas duas temporadas pelaequipe, nos 28 jogos que atuou, teve apenas quatro derrotas.

Veja a tabela do InglêsConseguir esses números foi muito especial, pois você alcançar umamarca dessa hoje em dia é muito difícil, ainda mais em um campeonatocompetitivo e muito nivelado como o Campeonato Búlgaro - disse o jogador.

Após ter um bom desempenho na equipe, o jogador se transferiu para oKisvarda, da Hungria, que está brigando por uma vaga na Liga Europa. Emseus três primeiros jogos, o time não perdeu e Leoni alcançou a marca devinte jogos seguidos sem perder.

- No início sempre existem coisas diferentes de um país para outro, mascreio que a adaptação está sendo boa, o clube fornece uma estruturamuito boa para que a gente possa fazer nosso trabalho da melhor maneira,os meus companheiros também receberam muito bem e além disso tudo, temmais três brasileiros no elenco, o que facilita um pouco mais aadaptação - falou.

Antes de jogar pelo Arda Khardzhali, o lateral jogou pelo Beroe, domesmo país e pelo Xamax, da Suíça. Na Europa, o atleta além de atuar nasua posição de origem, se mostrou polivalente, pois atuou de zagueiro emeio-campo, sempre como titular.