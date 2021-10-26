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futebol

Matheus Leoni fala sobre desejo de chegar aos cinquenta jogos no Kisvarda

Meio-campista brasileiro é um dos destaques da equipe Kisvarda, clube da Hungria, e ganhou prêmio de gol mais bonito do mês de setembro
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Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 16:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2021 às 16:38
Crédito: Divulgação / Kisvarda
Titular no Kisvarda, da Hungria, o lateral-esquerdo Matheus Leoni falou sobre o desejo de chegar ao jogo de número cinquenta no clube europeu. Segundo o jogador, que ganhou prêmio de gol mais bonito do mês de setembro, essa marca seria muito especial em sua carreira.- Tenho esse objetivo de alcançar e passar da marca dos cinquenta jogos no clube. Vou trabalhar muito para que isso seja possível. Tenho lutado para ajudar dentro e fora de campo sempre - falou o lateral-esquerdo da equipe do Kisvarda.
Matheus ainda destacou que a meta de todos é continuar fazendo um grande campeonato.
- Estamos fazendo uma grande Liga e temos que manter isso até o fim. O elenco está muito motivado para continuar vencendo os jogos - disse o jogador.

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