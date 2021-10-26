Matheus Leoni fala sobre desejo de chegar aos cinquenta jogos no Kisvarda

Titular no Kisvarda, da Hungria, o lateral-esquerdo Matheus Leoni falou sobre o desejo de chegar ao jogo de número cinquenta no clube europeu. Segundo o jogador, que ganhou prêmio de gol mais bonito do mês de setembro, essa marca seria muito especial em sua carreira.- Tenho esse objetivo de alcançar e passar da marca dos cinquenta jogos no clube. Vou trabalhar muito para que isso seja possível. Tenho lutado para ajudar dentro e fora de campo sempre - falou o lateral-esquerdo da equipe do Kisvarda.