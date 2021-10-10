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Matheus Leoni destaca ótimo momento no Kisvarda e foca em crescimento com o clube na Hungria

Meia brasileiro é um dos destaques do Kisvarda
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LanceNet

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Publicado em 

10 out 2021 às 14:32

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 14:32

Crédito: Matheus Leoni vive bom momento na Hungria (Divulgação / Kisvarda
Em alta com a camisa do Kisvarda, da Hungria, o lateral-esquerdo Matheus Leoni falou sobre o bom momento que vive com a camisa do clube húngaro. Segundo o jogador, tudo que tem acontecido com ele é consequência de um trabalho forte que tem feito.- Essa temporada tem sido ainda mais especial para mim. Tenho feito um bom ano, venho atuando em alto nível e com regularidade, e isso me deixa feliz. Agora é manter esse ritmo forte para melhorar ainda mais meus números e para ajudar o clube.
Matheus ainda destacou o desejo de todos em evoluir na temporada.
- Estamos trabalhando para crescermos na temporada e para alcançarmos nossos objetivos neste ano. Com os pés no chão e pensando passo a passo conquistaremos nossos objetivos.

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