Matheus Leoni destaca ótimo momento no Kisvarda e foca em crescimento com o clube na Hungria

Em alta com a camisa do Kisvarda, da Hungria, o lateral-esquerdo Matheus Leoni falou sobre o bom momento que vive com a camisa do clube húngaro. Segundo o jogador, tudo que tem acontecido com ele é consequência de um trabalho forte que tem feito.- Essa temporada tem sido ainda mais especial para mim. Tenho feito um bom ano, venho atuando em alto nível e com regularidade, e isso me deixa feliz. Agora é manter esse ritmo forte para melhorar ainda mais meus números e para ajudar o clube.