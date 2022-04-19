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Matheus Leoni destaca ótima fase no Kisvarda e quer resultados positivos no fim da temporada

Meia brasileiro é um dos destaques do Kisvarda
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LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2022 às 11:48

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 11:48

Em alta no Kisvarda, da Hungria, o lateral-esquerdo Matheus Leoni falou sobre o desejo do grupo em continuar com a mesma intensidade nos próximos jogos para permanecer firme na briga entre os primeiros colocados da disputa. Segundo o jogador, o elenco tem trabalhado muito para terminar o ano com vitórias.- Nossa ideia é terminar o campeonato vencendo e boas apresentações. O elenco está muito motivado para conquistar esses objetivos. O grupo está em um ritmo bom, evoluindo e isso é importante. O elenco quer encerrar o ano com boas partidas.
Matheus ainda destacou que tem feito o melhor ano da carreira.
- Estou vivendo uma fase muito boa individualmente e agradeço ao clube por isso. Venho me empenhando para honrar essa camisa sempre. Estou muito focado nisso.
Crédito: MatheusLeonibuscaencerrartemporadanaHungriadeformapositiva(Divulgação/Kisvarda

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