Matheus Leoni destaca ótima fase no Kisvarda e quer resultados positivos no fim da temporada

Em alta no Kisvarda, da Hungria, o lateral-esquerdo Matheus Leoni falou sobre o desejo do grupo em continuar com a mesma intensidade nos próximos jogos para permanecer firme na briga entre os primeiros colocados da disputa. Segundo o jogador, o elenco tem trabalhado muito para terminar o ano com vitórias.- Nossa ideia é terminar o campeonato vencendo e boas apresentações. O elenco está muito motivado para conquistar esses objetivos. O grupo está em um ritmo bom, evoluindo e isso é importante. O elenco quer encerrar o ano com boas partidas.