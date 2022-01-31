Matheus Leoni destaca ótima fase no Kisvarda e quer evolução no clube

Titular no Kisvarda, da Hungria, o lateral-esquerdo Matheus Leoni destacou o ótimo ano que vem fazendo com a camisa do clube. Feliz com sua fase, o jogador falou sobre a motivação que está para continuar melhorando seus números com o grupo.- Esse momento que tenho passado tem sido muito especial. Venho trabalhando para não só manter esse ritmo, mas para melhorar ainda mais meu desempenho em campo e a minha intensidade nos treinos e jogos. Espero terminar o ano com ótimas atuações.