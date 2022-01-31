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futebol

Matheus Leoni destaca ótima fase no Kisvarda e quer evolução no clube

Meia brasileiro é um dos destaques do Kisvarda
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LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2022 às 13:35

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 13:35

Titular no Kisvarda, da Hungria, o lateral-esquerdo Matheus Leoni destacou o ótimo ano que vem fazendo com a camisa do clube. Feliz com sua fase, o jogador falou sobre a motivação que está para continuar melhorando seus números com o grupo.- Esse momento que tenho passado tem sido muito especial. Venho trabalhando para não só manter esse ritmo, mas para melhorar ainda mais meu desempenho em campo e a minha intensidade nos treinos e jogos. Espero terminar o ano com ótimas atuações.
Matheus ainda destacou que a meta de todos é continuar fazendo um grande ano.
- Nossa ideia é continuar com o mesmo ritmo para encerrarmos a temporada com vitórias. O grupo sabe do potencial que tem e vai com tudo para vencer o máximo de partidas até a última rodada da Liga.
Crédito: MatheusLeoniviveboafasenoKisvarda,daHungria(Divulgação/Kisvarda

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