Matheus Leoni destaca bom momento no Kisvarda e espera resultados positivos no fim da época

Titular no Kisvarda, da Hungria, o lateral-esquerdo Matheus Leoni falou sobre o desejo do grupo em manter a intensidade nos próximos jogos para continuar firme na briga entre os primeiros colocados da disputa. Segundo o atleta, o elenco tem trabalhado muito para terminar o ano com vitórias.> Neymar nega suposta confusão com Donnarumma no PSG: ‘Não houve briga nenhuma’

- Estamos nos empenhando para terminarmos bem a temporada, com vitórias. O grupo tem brigado nas primeiras posições na tabela e isso é muito importante. Agora é continuar com essa intensidade nos treinos e jogos - disse.

Em 3º lugar no Campeonato Húngaro, o Kisvarda vem se destacando com um bom ataque na liga. O brasileiro Matheus ainda destacou que tem feito o melhor ano da carreira.

- Essa temporada tem sido a principal da minha carreira. Só tenho a agradecer ao clube pela confiança e aos jogadores, que vêm dando muita força no dia a dia - declarou o lateral.