Matheus Leoni destaca bom ano do Kisvarda e fala sobre momento

Titular no Kisvarda, da Hungria, o lateral-esquerdo Matheus Leoni destacou o bom ano que a equipe vem fazendo. Segundo o jogador, que passou alguns anos no futebol búlgaro, a meta é continuar evoluindo na temporada.- Nossa equipe vem fazendo uma grande temporada e está realizando ótimas partidas. Vamos procurar manter esse ritmo forte agora para atingirmos nossas metas nestes próximos meses. Esse é o objetivo de todos.