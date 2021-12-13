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futebol

Matheus Leoni destaca bom ano do Kisvarda e fala sobre momento

Meia brasileiro é um dos destaques do Kisvarda
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LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 12:48

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 12:48

Titular no Kisvarda, da Hungria, o lateral-esquerdo Matheus Leoni destacou o bom ano que a equipe vem fazendo. Segundo o jogador, que passou alguns anos no futebol búlgaro, a meta é continuar evoluindo na temporada.- Nossa equipe vem fazendo uma grande temporada e está realizando ótimas partidas. Vamos procurar manter esse ritmo forte agora para atingirmos nossas metas nestes próximos meses. Esse é o objetivo de todos.
Matheus ainda falou sobre o bom momento que vive na carreira.
- Estou muito feliz com o momento que estou vivendo. Tem sido muito especial vestir a camisa do Kisvarda. Tenho trabalhado muito para manter o mais alto nível em todas as partidas.
Crédito: MatheusLeonivivebommomentonaHungria(Divulgação/Kisvarda

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