Matheus Leoni comemora liderança do Kisvarda na primeira divisão da Hungria

Titular no Kisvarda, da Hungria, o lateral-esquerdo brasileiro Matheus Leoni comemorou a liderança da equipe na primeira divisão no país. Segundo o jogador, a ponta da tabela de classificação é consequência de um trabalho forte do grupo.
Veja a tabela do Inglês- Estamos fazendo um ótimo início de ano. Vamos continuar trabalhando muito para manter essa liderança até o fim da temporada para alcançarmos o objetivo, que é o título da Liga. Lutaremos muito por isso - disse o lateral-esquerdo.
Matheus Leoni ainda destacou o ótimo momento que vive atuando pela equipe húngara do Kisvarda.
- Estou vivendo um ótimo momento e agradeço ao grupo por isso. Venho me empenhando para melhorar ainda mais meu desempenho em campo na temporada - concluiu o jogador brasileiro.