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futebol

Matheus Leoni comemora liderança do Kisvarda na primeira divisão da Hungria

Lateral-esquerdo brasileiro é um dos destaques da equipe húngara do Kisvarda, que ocupa a liderança na liga nacional
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Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 14:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2021 às 14:47
Titular no Kisvarda, da Hungria, o lateral-esquerdo brasileiro Matheus Leoni comemorou a liderança da equipe na primeira divisão no país. Segundo o jogador, a ponta da tabela de classificação é consequência de um trabalho forte do grupo.
Veja a tabela do Inglês- Estamos fazendo um ótimo início de ano. Vamos continuar trabalhando muito para manter essa liderança até o fim da temporada para alcançarmos o objetivo, que é o título da Liga. Lutaremos muito por isso - disse o lateral-esquerdo.
Matheus Leoni ainda destacou o ótimo momento que vive atuando pela equipe húngara do Kisvarda.
- Estou vivendo um ótimo momento e agradeço ao grupo por isso. Venho me empenhando para melhorar ainda mais meu desempenho em campo na temporada - concluiu o jogador brasileiro.

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