Matheus Jussa fica no Fortaleza até 2024

O Fortaleza garantiu uma vaga na próxima edição da Libertadores da América e a diretoria observa o seu elenco para garantir algumas peças.

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O volante Matheus Jussa, que se tornou um jogador importante sob o comando de Pablo Vojvoda, vai permanecer no Tricolor.

O seu contrato encerrava em dezembro, mas o Tricolor quitou um valor de R$ 1 milhão junto ao Oeste-SP e assegurou o atleta até a temporada 2024, segundo o Diário do Nordeste.

Números

Desde a sua chegada ao Fortaleza, Matheus Jussa disputou 45 partidas e anotou um gol.