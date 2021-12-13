Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Matheus Jussa fica no Fortaleza até 2024

Em ótimo momento, volante foi comprado em definitivo pelo Tricolor do Pici...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 dez 2021 às 16:34

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 16:34

O Fortaleza garantiu uma vaga na próxima edição da Libertadores da América e a diretoria observa o seu elenco para garantir algumas peças.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O volante Matheus Jussa, que se tornou um jogador importante sob o comando de Pablo Vojvoda, vai permanecer no Tricolor.
O seu contrato encerrava em dezembro, mas o Tricolor quitou um valor de R$ 1 milhão junto ao Oeste-SP e assegurou o atleta até a temporada 2024, segundo o Diário do Nordeste.
Números
Desde a sua chegada ao Fortaleza, Matheus Jussa disputou 45 partidas e anotou um gol.
Crédito: MatheusJussapermanecenoFortaleza(Foto:Reprodução/Premiere

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados