Matheus Jussa fala sobre Fortaleza ter mais 'atenção' aos detalhes do jogo

Crédito: Reprodução/ Sport Club Internacional

O Fortaleza deixa o Beira-Rio de cabeça inchada. Depois de apresentar um bom jogo diante do Inter, a equipe comandada por Pablo Vojvoda foi penalizada com um gol nos acréscimos.

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Após o duelo, o volante Matheus Jussa deixou clara a insatisfação pelo placar e pediu mais atenção dos colegas.

‘Não podemos tomar um gol no final desse jeito. São detalhes que fazem a diferença. Temos que voltar a vencer no Brasileiro. Vamos arrumar para ganhar três pontos’, afirmou.