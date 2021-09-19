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Matheus Jussa fala sobre Fortaleza ter mais 'atenção' aos detalhes do jogo

Tricolor foi superado pelo Inter fora de casa e se complicou na briga pelas primeiras colocações...
LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 13:25

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 13:25

Crédito: Reprodução/ Sport Club Internacional
O Fortaleza deixa o Beira-Rio de cabeça inchada. Depois de apresentar um bom jogo diante do Inter, a equipe comandada por Pablo Vojvoda foi penalizada com um gol nos acréscimos.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Após o duelo, o volante Matheus Jussa deixou clara a insatisfação pelo placar e pediu mais atenção dos colegas.
‘Não podemos tomar um gol no final desse jeito. São detalhes que fazem a diferença. Temos que voltar a vencer no Brasileiro. Vamos arrumar para ganhar três pontos’, afirmou.
Com a derrota no Rio Grande, o Fortaleza fica estacionado na 4ª colocação, com 33 pontos.

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