Matheus Jussa admite dificuldades, mas exalta triunfo do Fortaleza sobre a Chape

Crédito: Divulgação / Twitter Chapecoense

O resultado suado por 2 a 1 sobre a Chapecoense, em plena Arena Condá, de fato, foi muito comemorado por parte dos atletas do Fortaleza após o apito final do árbitro.Falando sobre o confronto, o meia Matheus Jussa deu suas considerações. Segundo o atleta, o Leão acabou desperdiçando boas chances de ampliar o placar ainda no primeiro tempo, sofrendo até o gol de empate por parte dos mandantes. Entretanto, apesar de destacar o respeito ao adversário, exaltou o gol da vitória já nos acréscimos da etapa complementar.

"Sabíamos que ia ser um jogo muito complicado aqui. No primeiro tempo, a gente poderia ampliar o placar, mas, numa bobeira nossa, a gente acabou tomando o gol. O time soube respeitar a pressão deles e, no final, fomos coroados com o gol", declarou em entrevista ao 'Premiere'.

CALENDÁRIO DE JOGOS

Agora o Fortaleza vira a chave para a disputa da Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira (20), o Leão terá o primeiro confronto da semifinal diante o Atlético-MG, no Mineirão.