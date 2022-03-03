Matheus Índio, fundamental no Trofense, projeta evolução do time na competição: “vamos melhorar”

É natural encontrar brasileiros atuando no futebol europeu. Um deles é o meio-campista Matheus Índio, Revelado pelo São Caetano, o atleta está em seu segundo ano pelo Trofense, time da 2ª Liga de Portugal.Na atual temporada, a equipe briga para se manter na 2ª divisão, visto que a competição é complicada. Atualmente, o Trofense está na 15ª colocação, uma acima da zona da degola.Para o decorrerda competição, a equipe conta com o jogador Matheus Índio para recuperar o caminho dos triunfos e levar o time para uma posição mais sólida. Matheus comentou sobre o momento do clube e projetou a sequência da temporada: