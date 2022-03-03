Matheus Índio, fundamental no Trofense, projeta evolução do time na competição: “vamos melhorar”

É natural encontrar brasileiros atuando no futebol europeu. Um deles é o meio-campista Matheus Índio, Revelado pelo São Caetano, o atleta está em seu segundo ano pelo Trofense, time da 2ª Liga de Portugal.Na atual temporada, a equipe briga para se manter na 2ª divisão, visto que a competição é complicada. Atualmente, o Trofense está na 15ª colocação, uma acima da zona da degola.Para o decorrerda competição, a equipe conta com o jogador Matheus Índio para recuperar o caminho dos triunfos e levar o time para uma posição mais sólida. Matheus comentou sobre o momento do clube e projetou a sequência da temporada:
- Até então não tem sido uma temporada da maneira que planejamos. Mas acreditamos que grandes coisas estão por vir e vamos melhorar -, disse o jogador.
O atleta ainda comentou a respeito do cotidiano do elenco: - O grupo é jovem, trabalhador e muito unido. A dedicação é máxima de todos. Não há vaidade, é um grupo maravilhoso-. Matheus aproveitou para concluir dizendo que manter a cabeça no lugar e dedicação são peças fundamentais para garantir a permanência na divião nacional.