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futebol

Matheus Henrique projeta reta final pelo Al-Madina, da Líbia

Atacante brasileiro é referência no ataque da equipe na temporada...

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 16:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2022 às 16:25
O atacante Matheus Henrique segue em grande forma no Futebol Líbio. Atualmente pelo Al-Madina, o atleta tem sido uma das peças mais importantes da equipe em sua primeira temporada pelo clube.> Gabriel Jesus prepara saída e Manchester City sinaliza negociação na próxima janela
Já caminhando para a fase decisiva da temporada, o Al-Madina segue com chances de classificação para os playoffs do campeonato nacional. Matheus Henrique projetou essa reta final.
- Restam 3 jogos e ainda estamos brigando para chegarmos aos playoffs, nosso grupo está bem disputado. É continuar trabalhando e focado em busca dessa vaga - declarou.
O jogador, que possui sondagens para se naturalizar e poder atuar pela seleção do país, tem tido mais um ano de consistência ofensiva. Em 16 jogos, marcou oito gols e três assistências. Dessa maneira, se consolidando como um dos melhores estrangeiros que atuam no Futebol Líbio.
- Estou bem feliz com o meu desempenho. Em 16 partidas consegui ajudar a equipe com 8 gols e 3 assistências. Sem dúvidas fico feliz de ter ajudado o grupo até aqui. O segredo da consistência é o trabalho diário - disse o brasileiro.
Crédito: MatheusHenriqueemaçãopeloAl-Madina(Foto:Divulgação

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