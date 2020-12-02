Matheus Henrique pode alcançar marca importante pelo Grêmio

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

De promessa a realidade na equipe gaúcha, o volante Matheus Henrique tem motivos de sobra para comemorar nesta quinta-feira. Nesse mesmo dia, em 2017, o jovem estreou pelos profissionais, contra o Atlético-MG, no Independência. Naquela oportunidade a equipe principal estava envolvida com o Mundial de Clubes e o clube colocou em campo uma equipe com muitos garotos da equipe de Transição. Agora, três anos depois, o Grêmio enfrenta a equipe do Guarani, pela Libertadores, em busca de uma vaga nas quartas da competição e o jogador pode alcançar a marca de 100 jogos com a camisa gremista.Em sua terceira temporada na equipe de Renato Portaluppi, Matheus tem sido titular absoluto do meio-campo. Com atuações de destaque pela equipe gaúcha, ganhou espaço e notoriedade no cenário nacional, feito que o levou para a Seleção Brasileira, onde fez parte das listas do técnico Tite.

‘Foi gratificante estrear com a camisa do Grêmio e será uma honra completar 100 jogos com a camisa desse grande clube. Sempre busco trabalhar todos os dias para conquistar títulos e ajudar a equipe. Quero agradecer a comissão e ao grupo de jogadores pelo apoio dado a mim, pois foi assim que conquistei meu espaço no time e posso estar ajudando o tricolor dentro de campo. Sou feliz aqui e espero retribuir tudo isso, todo o apoio que recebo e o carinho do torcedor’, afirma Matheus.

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