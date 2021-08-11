Matheus Henrique é anunciado como novo reforço do Sassuolo

O Sassuolo anunciou a contratação do meio-campista Matheus Henrique, ex-Grêmio. O volante, que esteve presente na conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos com a Seleção Brasileira, deve se incorporar ao elenco italiano nos próximos dias.O clube italiano entrou em acordo pelo empréstimo do atleta por uma temporada com uma cláusula de compra obrigatória em 2022. Além do meia, o Sassuolo também adquiriu os direitos do zagueiro Ruan Tressoldi, mas o defensor fica emprestado ao tricolor gaúcho até o final deste ano.
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A presença de Matheus Henrique deve ganhar relevância caso Manuel Locatelli, principal estrela da equipe, se transfira para a Juventus ainda nesta janela. No entanto, o negócio ainda não está fechado e as negociações seguem em andamento.
Neste mercado de transferências, o Sassuolo também perdeu o zagueiro brasileiro Marlon, que deixou a Itália para se juntar ao Shakhtar Donetsk. A contratação foi um pedido do técnico De Zerbi, também contratado pelo clube ucraniano da equipe neroverdi.