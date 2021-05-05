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futebol

Matheus Henrique desfalca o Grêmio na Sul-Americana

Volante sofreu um entorse contra o Caxias e não conseguiu se recuperar a tempo do jogo contra os venezuelanos...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 15:22

LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 15:22
Crédito: Lucas Uebel/Divulgação/Grêmio
O Grêmio terá um desfalque para o duelo contra o Aragua, pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. Trata-se do volante Matheus Henrique, que sofreu uma entorse no tornozelo direito.
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A lesão ocorreu no último fim de semana, quando o Tricolor bateu o Caxias na semi do Gauchão. Sem conseguir a recuperação, o atleta foi descartado pela comissão técnica.
Agora, o departamento médico corre contra o tempo para reabilitar o atleta e deixa-lo a disposição do jogo no próximo domingo, diante do Caxias.
Classificação
Após duas rodadas, o Grêmio é o líder da sua chave na Copa Sul-Americana, com 100% de aproveitamento.

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