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futebol

Matheus Henrique desfalca o Grêmio na decisão do Gaúcho

Volante levou o terceiro cartão amarelo e cede o seu lugar ao reserva Lucas Silva...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 16:35

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 16:35
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Após vencer o Caxias por 2 a 0 na noite da última quarta-feira, o Grêmio ficou perto de alcançar o terceiro título estadual consecutivo, algo que é muito sonhado por diretoria e torcida.Para o jogo do próximo domingo, o técnico Renato Gaúcho já tem um desfalque certo. Trata-se do volante Matheus Henrique, que levou o terceiro amarelo e está fora de combate.
Na etapa final do jogo no estádio Centenário, o meio-campo precisou interromper um ataque do rival e não teve o perdão do juiz. Levou o terceiro amarelo e não encara o Grená no fim de semana.
O substituto deve ser Lucas Silva, que chegou a entrar na reta final do jogo e tem agradado a comissão técnica de Portaluppi.
Grêmio e Caxias voltam a se reencontrar no domingo, a partir das 16h (Horário de Brasília), na Arena Grêmio.

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