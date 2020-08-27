Matheus Henrique desfalca o Grêmio na decisão do Gaúcho

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Após vencer o Caxias por 2 a 0 na noite da última quarta-feira, o Grêmio ficou perto de alcançar o terceiro título estadual consecutivo, algo que é muito sonhado por diretoria e torcida.Para o jogo do próximo domingo, o técnico Renato Gaúcho já tem um desfalque certo. Trata-se do volante Matheus Henrique, que levou o terceiro amarelo e está fora de combate.

Na etapa final do jogo no estádio Centenário, o meio-campo precisou interromper um ataque do rival e não teve o perdão do juiz. Levou o terceiro amarelo e não encara o Grená no fim de semana.

O substituto deve ser Lucas Silva, que chegou a entrar na reta final do jogo e tem agradado a comissão técnica de Portaluppi.