Matheus Henrique analisa quarto empate do Grêmio no Brasileirão

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO

O fim de semana acabou com gosto amargo para o Grêmio. Após mais uma atuação abaixo do esperado, o Tricolor ficou no empate sem gols com o Vasco da Gama e o time alcançou a marca negativa de quatro jogos sem vencer.Titular da equipe, Matheus Henrique acredita que o Tricolor não manteve o ritmo de jogo e por isso não venceu.

‘Viemos para conquistar os três pontos. Começamos bem, tivemos altos e baixos na partida, mas está bom. Foi o quarto empate consecutivo. Sabíamos que essa vitória daria tranquilidade, mas agora é virar a chave porque na quarta precisamos vencer’, declarou.

Agora, o Grêmio deixa o Campeonato Brasileiro de lado e foca na decisão do Gauchão. O primeiro desafio é na quarta-feira, diante do Caxias, na Arena.

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