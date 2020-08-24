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futebol

Matheus Henrique analisa quarto empate do Grêmio no Brasileirão

Tricolor novamente não fez uma boa atuação no torneio e perde contato com o pelotão da frente...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 21:28

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 21:28

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO
O fim de semana acabou com gosto amargo para o Grêmio. Após mais uma atuação abaixo do esperado, o Tricolor ficou no empate sem gols com o Vasco da Gama e o time alcançou a marca negativa de quatro jogos sem vencer.Titular da equipe, Matheus Henrique acredita que o Tricolor não manteve o ritmo de jogo e por isso não venceu.
‘Viemos para conquistar os três pontos. Começamos bem, tivemos altos e baixos na partida, mas está bom. Foi o quarto empate consecutivo. Sabíamos que essa vitória daria tranquilidade, mas agora é virar a chave porque na quarta precisamos vencer’, declarou.
Agora, o Grêmio deixa o Campeonato Brasileiro de lado e foca na decisão do Gauchão. O primeiro desafio é na quarta-feira, diante do Caxias, na Arena.
Brasileirão
Com quatro jogos sem vencer, o Grêmio aparece na 9ª colocação, com sete pontos.

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