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futebol

Matheus Gonçalves completou marca importante pelo Ceará

Diante do Goiás, o atacante chegou a marca de 50 jogos com a camisa do Vozão...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 10:31

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 10:31
Crédito: Divulgação/Ceará
A partida entre Ceará e Goiás no último domingo, foi especial para o atacante Mateus Gonçalves. Ao entrar em campo no jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador completou 50 jogos oficiais pelo time Alvinegro. Iniciada em 2019, a história do jogador com o clube ficou marcada, principalmente, pelos gols importantes.Na temporada passada, após desembarcar na equipe cearense por empréstimo, Mateus balançou às redes contra Palmeiras, Fluminense, Internacional e Athletico sendo peça importante na permanência do Ceará na Série A do Brasileirão.
Contratado definitivamente, o Raio seguiu como destaque e virou algoz de um rival regional, o Bahia. Primeiro, marcou sobre o Tricolor no empate em 2 a 2 na primeira fase da Copa do Nordeste, ajudando o time a seguir vivo. Na final do mesmo torneio, voltou a comemorar contra os baianos na vitória por 3 a 1. No Brasileirão, fez mais um na vitória por 2 a 0.
No Brasileirão, Mateus vem sendo utilizado constantemente pelo técnico Guto Ferreira. Em campo nas dez rodadas anteriores, seja como titular ou entrando no decorrer da partida, o jogador já atuou 468 minutos. Além do gol e da assistência, realizou ainda sete desarmes, dois cortes, três interceptações e quatro lançamentos. O camisa sete acumula ainda 10 finalizações, 29 divididas ganhas e 99 passes certos.
Agora, Mateus Gonçalves volta às atenções para a busca do seu segundo título pelo Ceará. Após se sagrar campeão da Copa do Nordeste com direto a gol na final em agosto, o jogador inicia nesta quarta-feira a disputa da final do Campeonato Cearense contra o Fortaleza. A partida de ida será disputada às 21h30 (Horário de Brasília) no estádio Castelão. A volta está programada para 21 de outubro.

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