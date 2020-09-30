Matheus Gonçalves completou marca importante pelo Ceará

Crédito: Divulgação/Ceará

A partida entre Ceará e Goiás no último domingo, foi especial para o atacante Mateus Gonçalves. Ao entrar em campo no jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador completou 50 jogos oficiais pelo time Alvinegro. Iniciada em 2019, a história do jogador com o clube ficou marcada, principalmente, pelos gols importantes.Na temporada passada, após desembarcar na equipe cearense por empréstimo, Mateus balançou às redes contra Palmeiras, Fluminense, Internacional e Athletico sendo peça importante na permanência do Ceará na Série A do Brasileirão.

Contratado definitivamente, o Raio seguiu como destaque e virou algoz de um rival regional, o Bahia. Primeiro, marcou sobre o Tricolor no empate em 2 a 2 na primeira fase da Copa do Nordeste, ajudando o time a seguir vivo. Na final do mesmo torneio, voltou a comemorar contra os baianos na vitória por 3 a 1. No Brasileirão, fez mais um na vitória por 2 a 0.

No Brasileirão, Mateus vem sendo utilizado constantemente pelo técnico Guto Ferreira. Em campo nas dez rodadas anteriores, seja como titular ou entrando no decorrer da partida, o jogador já atuou 468 minutos. Além do gol e da assistência, realizou ainda sete desarmes, dois cortes, três interceptações e quatro lançamentos. O camisa sete acumula ainda 10 finalizações, 29 divididas ganhas e 99 passes certos.