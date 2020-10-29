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futebol

Matheus Frizzo e Thiago Lopes se tornam, oficialmente, reforços do Vitória

Nomes eram considerados como em caráter avançado de acerto e, agora, tem acerto até o fim do Brasileirão da Série B...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 10:36

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 10:36
O elenco do Vitória ganhou dois reforços na última quarta-feira (28) com as confirmações oficiais, por comunicado do clube, das chegadas dos meio-campistas Thiago Lopes e Matheus Frizzo.
Tanto Thiago como Matheus eram nomes dados como em tratativas avançadas com o clube de Salvador nos últimos dias, estando agora com seus vínculos acertados até janeiro de 2021, data prevista para o término do Brasileirão da Série B.
Thiago Lopes é nome que chega com o prévio conhecimento de Barroca pelo fato de ambos terem trabalhados juntos no último clube do atleta de 25 anos de idade, o Coritiba. Pelo lado de Frizzo, o atleta que tem direitos ligados ao Grêmio, chegando por empréstimo, vem do Atlético-GO onde teve poucas oportunidades de ganhar rodagem.
Com isso, a expectativa é de que os trâmites burocráticos possam ser feitos ao ponto de, com inscrição no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, eles sejam opção diante do Brasil de Pelotas na próxima sexta-feira (30) às 19h15.

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