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Matheus Frizzo, do Botafogo, lamenta derrota para o Vasco nos pênaltis: 'Faltou competência'

O volante revelou que a equipe treinou 'bastante' para os pênaltis. De acordo com ele, o sentimento do grupo é de lamentação...

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 17:49

LanceNet

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Publicado em 

22 mai 2021 às 17:49
Crédito: Vitor Silva / BFR
Na tarde deste sábado, o Botafogo perdeu o título da Taça Rio para o Vasco nos pênaltis, em São Januário. A equipe venceu no tempo regulamentar por 1 a 0, mas, nas penalidades, foi superada pelo Gigante da Colina. Matheus Frizzo, um dos jogadores que desperdiçou as cobranças, revelou que o grupo treinou "bastante", mas afirmou que faltou competência ao Glorioso. > Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo - Faltou competência, treinamos bastante, eu mesmo treinei muito, bati do jeito que eu treino, mas não fui feliz. Faltou muita competência e o sentimento é de muita lamentação, porque o time merecia o resultado.
Agora, o Botafogo volta as atenções para o Brasileirão Série B. O Alvinegro viaja até Goiânia, onde enfrenta o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 21h30, na próxima sexta-feira, em partida válida pela primeira rodada da competição.

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