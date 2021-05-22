Matheus Frizzo, do Botafogo, lamenta derrota para o Vasco nos pênaltis: 'Faltou competência'

Na tarde deste sábado, o Botafogo perdeu o título da Taça Rio para o Vasco nos pênaltis, em São Januário. A equipe venceu no tempo regulamentar por 1 a 0, mas, nas penalidades, foi superada pelo Gigante da Colina. Matheus Frizzo, um dos jogadores que desperdiçou as cobranças, revelou que o grupo treinou "bastante", mas afirmou que faltou competência ao Glorioso. > Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo - Faltou competência, treinamos bastante, eu mesmo treinei muito, bati do jeito que eu treino, mas não fui feliz. Faltou muita competência e o sentimento é de muita lamentação, porque o time merecia o resultado.