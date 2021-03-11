Matheus Frizzo, do Botafogo, comemora primeiro gol como profissional: 'O trabalho dá resultado'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A vitória por 5 a 0 contra o Moto Club, na última quarta-feira, foi especial não só para o Botafogo, como também para o meio-campista Matheus Frizzo. O jogador, de 22 anos, marcou o quinto gol da vitória alvinegra e também o primeiro gol pelo profissional. Ele destacou que "gosta muito" treinar finalizações e também revelou que o lance do gol foi um improviso. > Contraproposta é fora da realidade, e rescisão de Kalou não avança- Foi o meu primeiro gol com a camisa alvinegra e meu primeiro como profissional. Ficará marcado na minha história para sempre, inesquecível. O trabalho dá resultado, né. Gosto muito de treinar finalização e na véspera do jogo tivemos um treino no Maranhão, no Estádio Municipal. O campo estava muito pesado por conta da chuva e fizemos muitas finalizações.

- Tive um aproveitamento muito bom e depois de um belo cruzamento eu vi que ela estava passando do meu corpo. Foi mais no improviso alí, fui feliz no chute e nunca mais vou esquecer - concluiu.Frizzo pertence ao Grêmio e está emprestado ao Glorioso até o fim da Série B de 2021. O meio-campista foi apresentado oficialmente em solo maranhense, na concentração alvinegra, e, no dia seguinte, fez o gol que selou a vitória do Botafogo. Ele lembrou a chegada ao Alvinegro e admitiu que estava ansioso para estrear.

- Cheguei ao clube e não podia treinar ainda por questões contratuais, mas assim que deu tudo certo e eu assinei o contrato viajei com a equipe. Praticamente nem trabalhei com o grupo e com o professor Marcelo. Apenas um treino breve na véspera do jogo. Mas desde que cheguei tive muita ansiedade para estrear com essa camisa de uma história grandiosa.

- A estreia ao meu ver foi muito boa, a realização de um sonho. Disse que seria uma honra vestir essa camisa e foi uma emoção muito grande chegar ao vestiário e ver o meu nome, o número que escolhi... Parecem coisas simples, mas são muito importantes para mim. Espero que seja o começo de uma linda caminhadaApós a classificação conquistada na quarta-feira, o Botafogo terá apenas a sexta-feira para se preparar para a partida contra o Bangu, válida pelo Campeonato Carioca. Frizzo exaltou o início de temporada do Glorioso e destacou a importância do apoio da torcida, mesmo de longe.