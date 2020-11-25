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futebol

Matheus Fernandes estreia pelo Barcelona na Liga dos Campeões

Volante entrou no segundo tempo e participou da goleada do time catalão
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Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 08:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2020 às 08:28
Crédito: Matheus Fernandes sonha com espaço no Barcleona (Divulgação
A vitória do Barcelona por 4 a 0 sobre o Dinamo Kiev, pela Liga dos Campeões, trouxe a classificação para a equipe catalã e um sabor muito especial para um brasileiro. Contratado em janeiro e emprestado logo em seguida ao Real Valladolid, o volante Matheus Fernandes, ex-Palmeiras e Botafogo, finalmente pode fazer a sua estreia.Aos 27 minutos do segundo tempo, Matheus entrou no lugar de Pedri e teve a oportunidade de disputar os primeiros minutos vestindo a camisa do Barcelona.
‘- Estrear em um clube gigante como o Barcelona é algo mágico. Quero trilhar um caminho de sucesso no futebol europeu e, para isso, venho sendo paciente e trabalhando forte nos treinamentos. As oportunidades serão uma consequência natural. É preciso ter paciência e aproveitar bem essas brechas’ - disse o jogador, após o jogo na Ucrânia.
> Confira a tabela da Liga dos Campeões
O atleta de 22 anos começou a carreira no Botafogo e surgiu como uma das maiores promessas das categorias de base do clube carioca. Em 2019, foi contratado pelo Palmeiras e, em 2020, anunciado pelo Barcelona.
- Acredito que a experiência que tive no Real Valladolid também foi muito importante para o meu amadurecimento e entendimento de como é o futebol na Europa. Agora é o momento de melhorar e buscar uma maior evolução física e tática para ajudar o Barcelona nas partidas - concluiu o volante.
O próximo desafio do Barcelona será no Campeonato Espanhol contra o Osasuna, no domingo, às 10h (horário de Brasília), no Camp Nou. Matheus Fernandes deve iniciar a partida como opção no banco de reserva.

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