Matheus Fernandes estreia pelo Barcelona na Liga dos Campeões

Crédito: Matheus Fernandes sonha com espaço no Barcleona (Divulgação

A vitória do Barcelona por 4 a 0 sobre o Dinamo Kiev, pela Liga dos Campeões, trouxe a classificação para a equipe catalã e um sabor muito especial para um brasileiro. Contratado em janeiro e emprestado logo em seguida ao Real Valladolid, o volante Matheus Fernandes, ex-Palmeiras e Botafogo, finalmente pode fazer a sua estreia.Aos 27 minutos do segundo tempo, Matheus entrou no lugar de Pedri e teve a oportunidade de disputar os primeiros minutos vestindo a camisa do Barcelona.

‘- Estrear em um clube gigante como o Barcelona é algo mágico. Quero trilhar um caminho de sucesso no futebol europeu e, para isso, venho sendo paciente e trabalhando forte nos treinamentos. As oportunidades serão uma consequência natural. É preciso ter paciência e aproveitar bem essas brechas’ - disse o jogador, após o jogo na Ucrânia.

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O atleta de 22 anos começou a carreira no Botafogo e surgiu como uma das maiores promessas das categorias de base do clube carioca. Em 2019, foi contratado pelo Palmeiras e, em 2020, anunciado pelo Barcelona.

- Acredito que a experiência que tive no Real Valladolid também foi muito importante para o meu amadurecimento e entendimento de como é o futebol na Europa. Agora é o momento de melhorar e buscar uma maior evolução física e tática para ajudar o Barcelona nas partidas - concluiu o volante.