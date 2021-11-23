Matheus Felipe projeta rodada decisiva para o CSA: 'Temos que fazer nossa parte'

Para seguir sonhando pelo acesso na Série B do Brasileirão, o CSA visitou o Coritiba e conseguiu uma grande vitória por 1 a 0 que o manteve matematicamente com possibilidade de entrar no G4 na última rodada.

Suspenso contra o Coxa, o zagueiro Matheus Felipe reforçará o time do técnico Mozart Santos frente ao Brasil de Pelotas. Não à toa, ele destacou a importância da vitória no Couto Pereira e acredita que o resultado pode fazer a diferença na tabela.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Sabíamos da importância e do peso que tinha esse jogo para nós. Já esperávamos que seria ser um jogo muito difícil por conta da tabela para as duas equipes. Eles precisavam vencer para manter o sonho do título e a gente tinha mais uma final para seguir vivo na briga pelo G4. Graças a Deus conseguimos sair com o triunfo, que pode fazer a diferença no final - disse.

Para a verdadeira "decisão" no Estádio Rei Pelé, no próximo domingo (28), o zagueiro ressalta a dificuldade do confronto apesar do clube gaúcho já estar rebaixado. Ele afirma que o foco do CSA tem que ser em conseguir o resultado positivo na própria partida, apesar de precisar de uma combinação de resultados envolvendo tropeços de Avaí e CRB, para conquistar o acesso.

- Temos em mente que vai ser um jogo difícil, mesmo sabendo que a equipe deles já está rebaixada, porém é muito importante entrarmos com concentração máxima para conquistar os três pontos. Temos que fazer nossa parte, esse tem que ser nosso foco e depois do apito final veremos como vai ficar a tabela - concluiu.