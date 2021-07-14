Matheus Felipe destaca importância de vitória fora de casa e vê CSA confiante para sequência da Série B

Crédito: Jogador tem direitos ligados ao Grêmio Prudente (Divulgação/CSA

Na última rodada da Série B, o CSA visitou o Brusque em busca de voltar a vencer e conseguiu um resultado convincente. Com 3 a 2 no placar, a equipe alagoana somou três pontos importantes e voltou a subir na tabela.

O zagueiro Matheus Felipe, que se consolidou na linha defensiva do Azulão, ressaltou a confiança que o elenco ganha com a vitória e destacou a dificuldade do confronto com o Goiás, no Rei Pelé, às 19h, nesta quarta-feira.

'Foi uma vitória muito importante para dar confiança ao nosso grupo. Sabemos que a série B está muito qualificada, então são pontos que podem fazer a diferença lá na frente. Agora temos uma partida muito difícil, mas estamos confiantes para conseguir o triunfo dentro de casa e seguir crescendo no campeonato', disse.

Depois de duas derrotas seguidas, o CSA voltou a somar pontos no campeonato contra o Brusque. Para evitar a oscilação na sequência da temporada, Matheus acredita que a confiança em alta é importante para os jogadores e afirma que o clube alagoano pensa em uma rodada por vez para alcançar os objetivos.