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Matheus Cunha sofre lesão no joelho em jogo do Atlético de Madrid e passará por exames

Atacante da Seleção Brasileira teve de ser substituído no segundo tempo da partida...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 19:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 19:23
Preocupação para a Seleção Brasileira. Nesta quarta-feira, durante a derrota do Atlético de Madrid para o Levante por 1 a 0, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol, o atacante brasileiro Matheus Cunha precisou ser substituído aos 20 minutos do segundo tempo por conta de uma lesão aparentemente grave.De acordo com as informações oficiais do Atlético de Madrid, Matheus Cunha sofreu uma torção no joelho direito e passará por exames mais detalhados nesta quinta-feira para saber da gravidade da lesão. A lesão de Matheus Cunha aconteceu logo depois do gol marcado pelo Levante. Após sair atrás no placar, o Atlético de Madrid precisou ir pra cima do lanterna de La Liga em busca da virada, e o atacante brasileiro acabou se lesionando em uma disputa de bola onde o defensor do time adversário caiu em cima de seu joelho. O camisa 19 do Atleti foi substituído imediatamente por Simeone.
Sem Matheus Cunha, o Atlético de Madrid não conseguiu nem o empate com o Levante, que acabou vencendo apenas a sua segunda partida nesta edição do Campeonato Espanhol. Curiosamente, na última temporada o Levante também conseguiu vencer o Atlético de Madrid no Wanda Metropolitano.
Crédito: Brasileirodeixouogramadolesionado(Foto:JAVIERSORIANO/AFP

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